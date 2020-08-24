"Обеспечить открытость границ". Эксперты разработали для Юри Ратаса рекомендации по оживлению экономики

По мнению экспертов:

- распространение вируса следует держать под контролем и быть готовыми к новым вспышкам

- снижение расходов в государственном бюджете покрывается на за счет урезания, а за счет кредитов, после чего происходит возврат к общеевропейским правилам государственного бюджета

- следует продолжать внедрение государственной реформы

- следует придерживаться консервативной линии при внедрении льгот и исключений

- краткосрочные меры должны поддерживать долгосрочные стратегические цели

- при формировании экономических мер следует исходить из регионального развития

- общая поддержка экономики может быть более эффективной, чем узконаправленные меры

- следует обеспечить открытость границ, восстановить свободное передвижение людей и товара

- поддерживать предприятия в снижении рисков заражения своевременной информацией и экспертизами

- рост долгового бремени государства не должен ухудшить конкурентоспособность экономики.

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