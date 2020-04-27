Обещанное повышение зарплаты водителям автобусов отложили до лета

Соответствующую договоренность заключили Союз автопредприятий и профсоюз работников транспорта в связи с финансовыми сложностями, в которых попали автобусные фирмы из-за коронавирусного кризиса, и необходимости сосредоточиться на сохранении рабочих мест, пишет RusERR.

По словам исполнительного директора Союза автопредприятий Виллема Тори, повысить зарплату водителям в условиях кризиса невозможно, поскольку пассажиропоток резко сократился во всех видах автобусных перевозок.

Так, перевозки на междугородних маршрутах сократились во всем секторе минимум на 90%, чартерные рейсы упали почти до нуля, а несколько автобусных фирм были вынуждены прекратить свою деятельность из-за финансовых сложностей.

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