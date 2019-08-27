Объем строительных работ у эстонских предприятий за рубежом растет, в Эстонии — снижается

Во II квартале строительные предприятия Эстонии построили собственными силами на 806 млн евро, из них зданий — на 571 млн евро и сооружений — на 235 млн евро. По сравнению с этим же кварталом 2018 года зданий построено на 9% больше, а сооружений — на десятую часть меньше.

Объём строительных работ у эстонских предприятий, действующих за рубежом, увеличился по сравнению со II кварталом 2018 года почти в два раза и в основном за счёт строительства зданий. Доля строительных работ, выполненных в зарубежных государствах, составила в общем объёме строительства 9% в этом году и 5% — в прошлом.

Объём местного строительного рынка уменьшился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1%. Изменение обусловлено меньшим объёмом новостроек как зданий, так и сооружений, при этом работ по ремонту и реконструкции произведено больше.

По данным Регистра строений, во II квартале выдано 1929 разрешений на эксплуатацию новых жилых помещений, или на 171 больше, чем год назад. Больше всего новых жилых помещений построено в Таллинне, близлежащих к столице волостях и в Тартуском уезде. Разрешение на строительство было выдано на постройку 1832 жилых помещений, что на 9% больше, чем во II квартале прошлого года. Самым востребованным типом жилья были квартирные дома.