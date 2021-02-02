Объем промышленного производства в прошлом году сократился на 5%

Промышленность — это крупнейший сектор экономики и важный двигатель экономического роста. Индекс промышленного производства охватывает экономические показатели трех отраслей промышлености: горнодобывающей, энергетики и обрабатывающей промышленности.

По словам аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, в целом за прошлый год в обрабатывающей промышленности произведено на 4% меньше продукции, чем в 2019 году. ”Наибольшее влияние, обусловленное ситуацией с коронавирусом, было заметно в обрабатывающей промышленности в апреле и мае, когда объемы производства сократились на 15% и 17% соответственно”, — уточнила Бундер.

Среди 23 отраслей обрабатывающей промышленности уровень прошлого года был превышен только в трех: из наиболее крупных — в деревообработке и производстве химической продукции, а из более мелких — в производстве фармацевтической продукции. Производство компьютеров, электроники и электрооборудования осталось на том же уровне. Среди наиболее весомых промышленных отраслей сократилось производство строительных материалов, мебели и производство продуктов питания.

На внешний рынок в 2020 году было продано 67% от общего объема продукции обрабатывающей промышленности. В сравнении с прошлым годом продажи продукции на экспорт уменьшились на 3% и на внутренний рынок — на 5%.

В декабре объем промышленного производства увеличился по сравнению с тем же месяцем 2019 года на 1% и производство в обрабатывающей промышленности — также на 1%. Производство электроэнергии увеличилось в декабре количественно (MВтч) на 3%, а производство тепла — на 1%.

В соответствии с сезонно откорректированными данными, в декабре в промышленности произведено по сравнению с ноябрем на 2% больше продукции и в обрабатывающей промышленности — на 3% больше.