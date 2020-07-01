Объем промышленного производства снижался второй месяц подряд

По сравнению с маем прошлого года в обрабатывающей промышленности произведено на 17% меньше продукции. Спад произошел почти во всех промышленных отраслях, но наибольшим он был в производстве моторно-транспортных средств, прицепов и полуприцепов (-45%), ремонте машин и оборудования (-39%), а также в мебельной промышленности (-34%). Рост производства можно отметить только в двух отраслях: в производстве бумаги и химической продукции и в горнодобывающей промышленности (добыча камня).

Аналитик Департамента статистики Хелле Бундер подтвердила, что сокращение промышленного производства в мае продолжилось в том же объеме, что и в апреле. ”В качестве позитивного момента следует отметить, что спад в производстве продуктов питания и в обработке древесины, которые являются двумя наиболее весомыми отраслями обрабатывающей промышленности, не был столь значительным”, — добавила Бундер.

На внешний рынок в мае было продано 66% от всей продукции обрабатывающей промышленности, доля экспортных продаж была наибольшей в производстве электроники и фармацевтической продукции. Согласно неоткорректированным данным, продажи продукции на экспорт в сравнении с прошлым годом уменьшились на 25% и на внутренний рынок — на 17%.

В соответствии с сезонно откорректированными данными, в мае произведено столько же промышленной продукции, что и в апреле, а в обрабатывающей промышленности — на 1% меньше.

Производство электроэнергии уменьшилось в сравнении с маем 2019 года на 41%, а производство тепла увеличилось на 9%.

Изменение индекса объёма промышленной продукции и его тенденция, январь 2010 — май 2020 (2015 = 100)

График: Департамент статистики