20.07.2019, 09:50

Объем производства энергии Enefit Green за полгода вырос в три с половиной раза


rus.delfi.ee
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Malta keskkonnaminister Iru prügipõletuselektrijaamas
Enefit GreenFoto: Karin Kaljuläte

Входящее в состав концерна Eesti Energia предприятие возобновляемой энергии Enefit Green за первые шесть месяцев 2019 года произвело в общей сложности 626 гигаватт-часов электроэнергии, что по сравнению с прошлым годом больше на 449 ГВтч или в три с половиной раза, сказано в пресс-релизе.

Для сравнения, произведенных за шесть месяцев 626 ГВтч достаточно для покрытия годовой потребности 210 000 домохозяйств со средним уровнем потребления.

Скачкообразный рост объема производства по большей части связан с приобретением парков ветрогенераторов Nelja Energia, но даже с учетом производства этих парков в прошлом году увеличение производства электроэнергии Enefit Green достигло бы 24 процентов.

По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, свой вклад в рост объема производства внесли отличные ветровые условия и высокая надежность работы производственных единиц.

”Год начался с рекордно сильного и стабильного ветра, что внесло очень хороший вклад в производство Enefit Green за первые шесть месяцев. Кроме этого, отлично включились в работу все наши построенные в прошлом году солнечные парки. Например, решение возобновляемой энергии на острове Рухну еще до прихода лета вышло на желаемый уровень производства, и целых 50 процентов электроэнергии острова уже производится из возобновляемых источников”, — сказал Кярмас.

Рост производства возобновляемой энергии Enefit Green имеет важное значение для достижения цели Eesti Energia на 2023 год — доли производства электроэнергии из возобновляемых и альтернативных источников в 45 процентов.

Свой вклад в это внесет и недавняя инвестиция в проект по приобретению в Польше 20 солнечных парков общей мощностью 19,15 мегаватт. Кроме этого, предприятие недавно сообщило, что для волости Ляэне-Нигула, которая находится в Ляэнемаа, было подано ходатайство о детальной планировке с целью начать оценку влияния на окружающую среду и выяснить, можно ли в окрестностях Ристи построить новый парк ветрогенераторов.

Enefit Green — это входящее в концерн Eesti Energia предприятие по производству возобновляемой энергии, которое производит в Эстонии, Латвии, Литве и Польше электроэнергию и тепло из ветра, воды, солнца, биомассы, биогаза и смешанных бытовых отходов. Предприятие является производителем возобновляемой энергии с самым разнообразным производственным портфелем во всех странах Балтии.

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