Объем производства энергии Enefit Green за полгода вырос в три с половиной раза

Для сравнения, произведенных за шесть месяцев 626 ГВтч достаточно для покрытия годовой потребности 210 000 домохозяйств со средним уровнем потребления.

Скачкообразный рост объема производства по большей части связан с приобретением парков ветрогенераторов Nelja Energia, но даже с учетом производства этих парков в прошлом году увеличение производства электроэнергии Enefit Green достигло бы 24 процентов.

По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, свой вклад в рост объема производства внесли отличные ветровые условия и высокая надежность работы производственных единиц.

”Год начался с рекордно сильного и стабильного ветра, что внесло очень хороший вклад в производство Enefit Green за первые шесть месяцев. Кроме этого, отлично включились в работу все наши построенные в прошлом году солнечные парки. Например, решение возобновляемой энергии на острове Рухну еще до прихода лета вышло на желаемый уровень производства, и целых 50 процентов электроэнергии острова уже производится из возобновляемых источников”, — сказал Кярмас.

Рост производства возобновляемой энергии Enefit Green имеет важное значение для достижения цели Eesti Energia на 2023 год — доли производства электроэнергии из возобновляемых и альтернативных источников в 45 процентов.