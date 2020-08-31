Объем производства достиг уровня прошлого года

В сравнении с июлем прошлого года в обрабатывающей промышленности произведено на 1% меньше продукции. Тем не менее, по словам аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, в июле обрабатывающая промышленность демонстрировала признаки восстановления, поскольку более половины отраслей превысили прошлогодний объем производства. ”Из наиболее весомых промышленных отраслей выросло производство электрооборудования, компьютеров и электронного оборудования, а также в деревообработке. При этом снизилось производство изделий из металла и продуктов питания”, — сказала Бундер.

На внешний рынок было продано 67% от общего объема продукции обрабатывающей промышленности, наибольшая доля экспортных продаж пришлась на производство компьютеров и электронного оборудования. Согласно неоткорректированным данным, продажи продукции на экспорт уменьшились в сравнении с прошлым годом на 2%, а на внутренний рынок — на 11%.

В соответствии с сезонно откорректированными данными, в промышленности в целом в июле произведено по сравнению с июнем на 3% больше продукции и в обрабатывающей промышленности — на 4% больше.

Производство электроэнергии увеличилось по сравнению с июлем 2019 года на 5%, а производство тепла осталось на том же уровне.