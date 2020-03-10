Объем продукции промышленного производства уменьшился в большинстве отраслей

По сравнению с январем 2019 года в обрабатывающей промышленности произведено на 4% меньше продукции. Среди наиболее весомых промышленных отраслей сократилось производство в обработке древесины, изделий из металла, компьютеров и электронного оборудования. При этом увеличилось производство продуктов питания и сланцевого масла.

На внешний рынок было продано 68% от всей продукции обрабатывающей промышленности. Согласно неоткорректированным данным, продажи продукции на экспорт уменьшились на 3% и на внутренний рынок — на 2%. В соответствии с сезонно откорректированными данными, в январе в промышленности произведено по сравнению с декабрем на 1% меньше продукции, в обрабатывающей промышленности — на 1% больше.

Производство электроэнергии уменьшилось в сравнении с январем 2019 года на 59%, а производство тепла сократилось на 25%.

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