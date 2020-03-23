Объем пассажирских и товарных перевозок через порты в прошлом году увеличился

По данным Департамента статистики, в прошлом году число пассажиров на основных внутригосударственных судоходных линиях увеличилось по сравнению с 2018 годом на 4% и на международных перевозках – на 0,3%. Объем переваленных через порты грузов в тоннах вырос за год почти на 5%.
Через порты Эстонии на международных судоходных линиях перевезено более 10,7 миллиона человек. На маршрутах между Финляндией и Эстонией обслужено свыше 9 миллионов пассажиров — это немного больше, чем было годом ранее. Пассажиров, перевозимых между Эстонией и Швецией, по сравнению с 2018 годом было на 10% меньше, 1,1 млн всего. На международных судоходных линиях в портах обслужено свыше 2,1 млн транспортных средств, из них 71% — легковых автомобилей и 26% — грузовых автомобилей и прицепов. В разгар туристического сезона Эстонию посетило более 676 400 пассажиров круизных судов, что на 4% больше, чем годом ранее.
Число пассажиров на основных внутригосударственных судоходных линиях Эстонии составило около 2,6 миллиона, что на 104 500 пассажиров больше, чем в 2018 году. По маршрутам внутри страны совершено свыше 16 700 рейсов и обслужено 1,1 млн транспортных средств, что на 50 900 больше, чем в предыдущие годы. Из них легковые автомобили составили 71% и около четверти — грузовые автомобили и прицепы.
Через порты Эстонии перевалено 37,6 млн тонн грузов, что на 1,8 млн тонн больше, чем годом ранее. Погрузка судов составила в общем объеме портовых грузов 25,3 млн тонн и разгрузка — 12,3 млн тонн. Транзитные перевозки товаров через порты выросли по сравнению с 2018 годом на 6% и достигли объема 20,2 млн тонн. Погрузочные работы транзитных товаров выполнены на 14,6 млн тонн и разгрузочные операции — на 5,6 млн тонн. Через порты экспортировано 10,7 млн тонн и импортировано 6,6 тонн грузов. Объем морских контейнерных перевозок был аналогичным уровню предыдущего года: перевалено 242 060 TEU*. Контейнеров вывезено из Эстонии свыше 120 855 TEU и принято 121 205 TEU.
Согласно данным электронной морской инфосистемы, из портов зарубежных государств в порты Эстонии прибыло 11 434 судна. Более всего из них было судов со смешанными грузами: 9297 судов (в том числе пассажирских судов типа ро-ро). В порты заходили также 991 судно с жидкими грузами, 263 контейнеровоза, 175 сухогрузов, 116 судов со специальным грузом и 334 круизных судна.
Перевозки пассажиров через порты, 2015‒2019
* TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) — двадцатифутовый эквивалент, условная стандартная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств, при описании вместимости контейнеровозов и контейнерных терминалов. Один 20-футовый ISO-контейнер равен одной TEU.
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