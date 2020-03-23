Объем пассажирских и товарных перевозок через порты в прошлом году увеличился

Через порты Эстонии на международных судоходных линиях перевезено более 10,7 миллиона человек. На маршрутах между Финляндией и Эстонией обслужено свыше 9 миллионов пассажиров — это немного больше, чем было годом ранее. Пассажиров, перевозимых между Эстонией и Швецией, по сравнению с 2018 годом было на 10% меньше, 1,1 млн всего. На международных судоходных линиях в портах обслужено свыше 2,1 млн транспортных средств, из них 71% — легковых автомобилей и 26% — грузовых автомобилей и прицепов. В разгар туристического сезона Эстонию посетило более 676 400 пассажиров круизных судов, что на 4% больше, чем годом ранее.

Число пассажиров на основных внутригосударственных судоходных линиях Эстонии составило около 2,6 миллиона, что на 104 500 пассажиров больше, чем в 2018 году. По маршрутам внутри страны совершено свыше 16 700 рейсов и обслужено 1,1 млн транспортных средств, что на 50 900 больше, чем в предыдущие годы. Из них легковые автомобили составили 71% и около четверти — грузовые автомобили и прицепы.