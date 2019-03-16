Объем налоговых отчислений концерна Eesti Energia в прошлом году составил около 200 млн евро

По сравнению с 2017 годом, налоговые отчисления концерна в Эстонии выросли почти на 10 процентов. На увеличение уплаченных налогов в основном повлияли выплаченные в Эстонии в декабре 2017 года дивиденды — начисленный с них подоходный налог предприятие уплатило в январе 2018 года.

Благодаря уплаченным в прошлом году 66,2 млн евро концерн Eesti Energia стал крупнейшим в Эстонии налогоплательщиком налогов на рабочую силу. Работодатель уплатил налогов на рабочую силу на сумму 41,4 млн евро и удержал с работников 24,8 млн евро.

Уплаченные налоги — это налоги, бремя которых ложится на концерн Eesti Energia. Собранные налоги — это те налоги, в отношении которых Eesti Energia выполняет посредническую роль: собирает налоги с потребителей и работников, перечисляя их в налоговые органы.

Налоговые отчисления служат показателем, который отражает вклад предприятия в благополучие общества путем уплаты налогов. Eesti Energia считает своей обязанностью платить все налоги надлежащим образом и своевременно, внося таким путем справедливый вклад в экономику тех стран, в которых концерн осуществляет свою деятельность.