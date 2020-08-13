Объем наличных, снятых через кассы магазинов, превысил один миллион евро

При этом самыми активными пользователями услуги оказались клиенты Swedbank, которые с помощью карточки совершили 65,7% от общего числа сделок. К кругу поставщиков услуги (Grossi Toidukaubad, различные магазины Coop, Alexela, R-Kiosk, магазины Aldar Market, Olerex, Meie Toidukaubad) недавно присоединилась и компания Tartu Terminal со своими 18 АЗС.

”Новое решение определённо предлагает нашим клиентам дополнительное удобство. Мы стремимся предлагать полный сервис на наших заправочных станциях, где помимо топлива клиент также получает необходимые продукты питания и основные потребительские товары, питание, а теперь может и снять наличные деньги”, — прокомментировала менеджер заправочных станций Tartu Terminal Эвелин Арак.

По словам директора подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс, рекорд вызван прежде всего значительным ростом внутреннего туризма из-за летних ограничений зарубежных поездок. Для большей доступности наличных в тех местах, где люди совершают повседневные покупки, постоянно расширяется круг партнёров.

”Нашим основным приоритетом является развитие тех каналов, которым отдают предпочтение клиенты. Это мобильный банк и интернет-банк. Мы также предложили Накопитель, который очень быстро приобрёл популярность среди клиентов. Это помогает лучше экономить деньги и иметь обзор расходов. В то же время мы понимаем, что потребность в наличных деньгах также важна для всей Эстонии. Это особенно актуально в сегодняшних условиях, когда люди путешествуют по Эстонии больше, чем обычно”, — сказала Раагметс и добавила, что эта услуга очень хорошо принимается в большинстве мест. ”Помимо 382 банкоматов Swedbank, наличные можно снять почти в 800 местах: магазинах, заправочных станциях и кафе. Это означает, что если вам нужны наличные и вы находитесь вдали от центров, вам не нужно искать ближайший банкомат. Покупатель может успешно воспользоваться услугой по снятию наличных, предлагаемой в вышеупомянутых торговых точках. Таким образом, вместе с банкоматами по всей Эстонии клиенты Swedbank могут снимать наличные почти в 1200 точках”, — сказала Раагметс.