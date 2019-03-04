Объем имущества Bigbank впервые превысил полмиллиарда евро

”Объемы Bigbank впервые за историю существования концерна превысили полмиллиарда евро, и при этом качество кредитного портфеля заметно улучшилось — доля кредитов, просроченных более чем на 90 дней, снизилась в 2018 году с 6,8% до 3,3%”, — сказал председатель правления Bigbank Свен Раба.

”Последовательное снижение процентных ставок по кредитам, обусловленный этим стабильный рост кредитного портфеля и его заметно повысившееся качество, особенно в странах Балтии, оказали на наши экономические результаты существенное положительное влияние. Результаты были достигнуты благодаря хорошему экономическому положению в государствах, где мы ведем деятельность, и успешной работе в сферах автоматизации, моделирования, оценки кредитоспособности и борьбы с мошенничеством”, — отметил Раба.

”Несмотря на ожидаемое замедление экономического роста в странах Европы, мы считаем, что нынешнее экономическое положение по-прежнему выгодное, и оптимистично оцениваем перспективы Bigbank. Мы используем для поиска клиентов, партнеров и новых сегментов банковскую инфосистему Nest. Мы сосредоточены на повышении качества услуг для клиентов и их удовлетворенности и используем для этого технологические преимущества Nest и быстрые процессы автоматизации. Мы создали значительные резервы капитала и существенно улучшили свою политику управления рисками и принципы корпоративного управления”, — добавил Свен Раба.