Объем грузов, проходящих через Таллиннский порт, снизился

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Eckerö Line'i laev Muuga sadamas Foto: Mana Kaasik

В третьем квартале 2019 года через порты Таллиннского порта прошло 4,3 млн тонн грузов и 3,6 млн пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем грузов снизился на 22,1% в основном за счет уменьшения объема наливных грузов.