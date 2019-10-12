Объем грузов, проходящих через Таллиннский порт, снизился

В третьем квартале 2019 года через порты Таллиннского порта прошло 4,3 млн тонн грузов и 3,6 млн пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем грузов снизился на 22,1% в основном за счет уменьшения объема наливных грузов.
По словам председателя правления Таллиннского порта Валдо Калма, в сокращении наливных грузов нет ничего необычного, поскольку это связано главным образом с общим снижением рыночного спроса на темные нефтепродукты, передают "Деловые ведомости".
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