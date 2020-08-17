17.08.2020, 19:23

Объединились два крупных эстонских розничных продавца алкоголя. Кто за ними стоит?


Танель Саарманн
EST
Объединились два крупных эстонских розничных продавца алкоголя. Кто за ними стоит?
Ilmar Saabas

Компания Araxes (21 алкогольный магазин) приобрела в Таллинне 16 магазинов, работающих под торговой маркой Lime.

По сообщению Департамента конкуренции, Araxes OÜ и Alkotrend OÜ объединяются, а последний в результате сделки уходит с рынка розничной продажи спиртного.

Собственником Araxes OÜ является Оваким Азарумян. Мажоритарным акционером (69,95%) Alkotrend OÜ является находящаяся в Швейцарии фирма Paddington Trust. Кстати, , Paddington Trust был до 2018 года связан с производителем спиртного Remedia.

Напомним, что в 2016 году Araxes также приобрел сеть Feenoks.

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