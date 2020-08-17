17.08.2020, 19:23
Объединились два крупных эстонских розничных продавца алкоголя. Кто за ними стоит?
Компания Araxes (21 алкогольный магазин) приобрела в Таллинне 16 магазинов, работающих под торговой маркой Lime.
Компания Araxes (21 алкогольный магазин) приобрела в Таллинне 16 магазинов, работающих под торговой маркой Lime.
По сообщению Департамента конкуренции, Araxes OÜ и Alkotrend OÜ объединяются, а последний в результате сделки уходит с рынка розничной продажи спиртного.
Собственником Araxes OÜ является Оваким Азарумян. Мажоритарным акционером (69,95%) Alkotrend OÜ является находящаяся в Швейцарии фирма Paddington Trust. Кстати, , Paddington Trust был до 2018 года связан с производителем спиртного Remedia.
Напомним, что в 2016 году Araxes также приобрел сеть Feenoks.
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