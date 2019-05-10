Объединение аптек Эстонии приглашает гимназистов стать рабочей тенью провизоров

”Провизор — это специалист с высшим фармацевтическим образованием, в чьи задачи входит разбираться в лечебных препаратах, знать их состав и технологию производства, а также быть в курсе развития фармакологии и новых разработок. Работа провизора требует точности, ответственности, коммуникабельности, способности к эмпатии и аналитических способностей”, — сказала член правления Объединения аптек Эстонии Кристийна Сепп.

”Ждем всех, кому предстоит сделать выбор будущей специальности, провести День тени в апеке, чтобы получить представление о том, в чем заключается работа провизора”, — добавила Сепп.

Зарегистрироваться можно с 10 по 24 мая по адресу.

В проекте принимает участие 116 аптек, относящихся в аптечным сетям Benu, Südameapteek, Euroapteek и Apotheka.