Объединение аптек Эстонии приглашает гимназистов стать рабочей тенью провизоров
Объединение аптек Эстонии приглашает всех учеников 10 — 12 классов принять участие во всеобщем Дне тени, став рабочей тенью провизоров.
Объединение аптек Эстонии приглашает всех учеников 10 — 12 классов принять участие во всеобщем Дне тени, став рабочей тенью провизоров.
”Провизор — это специалист с высшим фармацевтическим образованием, в чьи задачи входит разбираться в лечебных препаратах, знать их состав и технологию производства, а также быть в курсе развития фармакологии и новых разработок. Работа провизора требует точности, ответственности, коммуникабельности, способности к эмпатии и аналитических способностей”, — сказала член правления Объединения аптек Эстонии Кристийна Сепп.
”Ждем всех, кому предстоит сделать выбор будущей специальности, провести День тени в апеке, чтобы получить представление о том, в чем заключается работа провизора”, — добавила Сепп.
Зарегистрироваться можно с 10 по 24 мая по адресу.
В проекте принимает участие 116 аптек, относящихся в аптечным сетям Benu, Südameapteek, Euroapteek и Apotheka.
”Я рекомендую выпускникам гимназий поступать в Тартуский университет на фармакалогию, так как специальность провизора является востребованной, интересной и предполагает постоянное развитие,. Учитывая, что население Эстонии стареет, потребление медикаментов растет, а также принимая во внимание опыт других стран, становится очевидно, что роль аптекарей в системе здравоохранения будет становиться все более значимой”, — отметила Сепп. Она подчеркнула, что, выбирая профессию провизора, молодые люди могут быть уверены, что всегда будут востребованы на рынке труда.
Заявление о приеме в Тартуский университет можно подать с 20 июня по 4 июля. С условиями поступления можно ознакомиться на домашней странице вуза https://www.ut.ee/ru/924128
Объединение аптек Эстонии — некоммерческая организация, объединяюща специалистов с высшим фармацевтическим образованием и занимающаяся защитой профессиональных, социальных и экономических прав работников аптек.
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