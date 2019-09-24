Объединение аптек Эстонии обвиняет министра социальных дел во лжи

Объединение аптек Эстонии придерживается мнения, что министр социальных дел Танел Кийк лжет, называя владельцев аптек производителями лекарств: "Такие утверждения ложны и поэтому ими нельзя обосновать аптечную реформу".
По словам руководителя Объединения аптек Эстонии Тимо Данилова, достойно сожаления, что сегодня утром это ложное утверждение повторил министр социальных дел Танел Кийк в передаче Terevisioon.
”Министр трижды за время короткого интервью назвал владельцев аптек производителями медикаментов, что является ложью. Речь не идет об оговорке, поскольку в третий раз Кийк разъяснил свое утверждение, сказав очень конкретно, что ”интерес провизоров исходит из потребностей людей и пациентов, а не из того, чтобы заработать
прибыль некому крупному предприятию, которое и так получит эту прибыль, являясь производителем медикаментов”. Это заявление никак не отвечает правде”, — пояснил Данилов.
По словам руководителя Объединения аптек Эстонии, такое целенаправленное введение в заблуждение может играть только на пользу пропаганде, чтобы спровоцировать недоверие в отношении определенной доли рынка.
”Человек, который выступает с такими заявлениями, или не понимает устройства рынка медикаментов или же сознательно и цинично манипулирует публичным мнением”, — добавил он.
С приближением срока аптечной реформы учащается тиражирование всевозможных ложных утверждений и одно из них — это заявление о том, что в ожидании аптечной реформы возникло 200 аптек провизоров, которые должны доказать текущий успех реформы. ”Это утверждение не отвечает истине. По данным Департамента лекарств, из 494 эстонских аптек требованиям аптечной реформе не отвечает 334, число же аптек провизоров составляет около 160 и большая часть из них уже исторически с таким статусом — еще с 1990-х годов. Они точно не появились в последние пять лет”, — пояснил Данилов, подчеркивая, что за последние годы было получено 30-40 новых разрешений на деятельность аптек, но не 200.
Объединение аптек Эстонии — некоммерческое объединение лиц с высшим образованием в сфере аптечного дела и фармации, которое защищает профессиональную сферу, социальные и экономические права аптек и аптечных работников. Объединение аптек Эстонии было создано 5 февраля 2002 года. Сегодня в объединение входят 293 аптеки.
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