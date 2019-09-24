Объединение аптек Эстонии обвиняет министра социальных дел во лжи

По словам руководителя Объединения аптек Эстонии Тимо Данилова, достойно сожаления, что сегодня утром это ложное утверждение повторил министр социальных дел Танел Кийк в передаче Terevisioon.

”Министр трижды за время короткого интервью назвал владельцев аптек производителями медикаментов, что является ложью. Речь не идет об оговорке, поскольку в третий раз Кийк разъяснил свое утверждение, сказав очень конкретно, что ”интерес провизоров исходит из потребностей людей и пациентов, а не из того, чтобы заработать

прибыль некому крупному предприятию, которое и так получит эту прибыль, являясь производителем медикаментов”. Это заявление никак не отвечает правде”, — пояснил Данилов.

По словам руководителя Объединения аптек Эстонии, такое целенаправленное введение в заблуждение может играть только на пользу пропаганде, чтобы спровоцировать недоверие в отношении определенной доли рынка.

”Человек, который выступает с такими заявлениями, или не понимает устройства рынка медикаментов или же сознательно и цинично манипулирует публичным мнением”, — добавил он.