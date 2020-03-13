Нью-Йоркская фондовая биржа закрылась крупнейшим падением за последние 33 года

Так, включающий 500 самых крупных компаний американского рынка индекс S&P 500 потерял 260,74 пункта (9,51%), а американский промышленный индекс Dow Jones упал на 2352,6 пункта (9,99%).
Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 750,25 пункта (9,43%).
Наибольшее снижение было зафиксировано у авиаперевозчиков и компаний, которые организуют круизы и турпоездки.
Таким образом фондовый рынок реагирует на пандемию коронавируса в мире. Нестабильность на рынках по всему миру также вызвал провал сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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