NYT: Трамп в течение 10 лет не платил подоходный налог

Президент США Дональд Трамп в течение 10 лет не платил федеральный подоходный налог, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на налоговые декларации. Согласно публикации, NYT получила информацию о налогах Трампа более чем за 20 лет, включая данные ”сотни” компаний, которые составляют его бизнес-империю.

”Он вообще не платил подоходный налог за десять из последних 15 лет — в основном потому, что сообщал о том, что теряет больше, чем зарабатывает”, — говорится в публикации.

В 2016 году, когда Трамп стал президентом, он заплатил только $750 подоходного налога, и такую же сумму в 2017 году, указывает NYT.

По данным издания, в 2018 году только от доли в реалити-шоу ”Ученик” и за право использовать его имя президент получил около $427 млн, а еще $176,5 — благодаря успешным инвестициям в два офисных здания. Только на эти доходы Трамп должен был заплатить более $100 млн, отмечает NYT.

Однако причина неуплаты заключается в предприятиях Трампа, которыми он владеет и которыми управляет сам, пишет газета. Постоянные убытки от них, о которых он сообщает, в значительной степени освобождают его от уплаты федерального подоходного налога, указывает NYT. В частности, убытки Трампу, по данным газеты, приносят курорт Trump National Doral Miami и отель в Вашингтоне Trump International Hotel.

”Это уравнение — ключевой элемент алхимии финансов Трампа: использование доходов от своей славы для покупки и поддержки рискованных предприятий, а затем использование их убытков для того, чтобы избежать налогов”, — отмечают авторы.

Трамп назвал данные в публикации NYT ложными. ”Все это фейковые новости. На самом деле я плачу налоги”, — сказал он. Президент отметил, что сейчас его налоговые декларации находятся в процессе проверки. ”Если вы посмотрите на мои декларации, думаю, там 108 страниц за все компании, то вы узнаете гораздо больше. Я жду, когда смогу обнародовать это. И люди будут по-настоящему шокированы”, — сказал Трамп.

Ранее NYT уже обвиняла Трампа в неуплате налогов. Так, в мае 2019 года, газета писала, что с 1985 по 1994 год его бизнес потерпел убытки в $1,17 млрд, что, по данным газеты, помогло Трампу избежать выплат подоходного налога в течение восьми лет.