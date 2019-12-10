Нужно знать и продавцу, и покупателю! Департамент защиты потребителя ввел три новых правила

Во-первых, не нужно больше для доказательства покупки предоставлять чек, можно предъявить любой удостоверяющий покупку документ. Даже выписку из банковского счета.

Вторым существенным изменением является то, что после ремонта или замены изделия двухлетний гарантийный период на товар начинает действовать с начала. Если, например, в телефон установили новый аккумулятор, то гарантия на него будет действовать два года. На остальной телефон продолжает действовать первоначальная гарантия.

В третьих, в связи с решением ЕС матрацы и покрывала для кроватей теперь не считаются гигиеническими товарами, и при их покупке в интернет-магазинах у потребителя есть право возврата в течение 14 дней.

"Уважаемые продавцы, будьте в курсе действующих требований", - призывает руководитель Эстонского союза интернет-торговли Тыну Вяэт в социальных сетях.

Руководство TTJA по предъявлению претензий и разрешению жалоб можно найти здесь.