"Нужно просто сделать первый шаг". Касса по безработице призывает молодежь обращаться за помощью

В сентябре 2658 молодых людей и девушек в возрасте 16–29 лет встали на учёт в качестве безработных в Кассе по безработице. Общее число безработных людей молодого возраста в Эстонии составляет 10 951. В то же время Касса по безработице, местные самоуправления и центры по делам молодёжи предлагают различные возможности, помогающие молодёжи выйти на рынок труда или пройти обучение.

”В нынешнем году поиск работы определённо стал гораздо более сложной задачей для молодёжи. Это обусловлено тем, что молодые люди преимущественно работают как раз в тех сферах, которые больше всего пострадали от коронавирусного кризиса. Молодёжь часто оказывается в менее выгодной позиции при поиске работы уже просто из-за неопытности, неумения составлять документы для участия в конкурсе, а также правильно вести себя во время собеседования”, — так описывает ситуацию на рынке труда Олав Керсен, руководитель по делам молодёжи в структуре подразделения Кассы по безработице, занимающегося развитием навыков и оказанием услуг по планированию карьеры.

Работодатели ценят имеющийся опыт работы, прохождение курсов, полученное образование и относятся с большим доверием к их наличию, нежели к их отсутствию. Поэтому для улучшения конкурентоспособности Керсен советует молодым людям и девушкам обращаться к специалистам по планированию карьеры, умеющим консультировать представителей этой возрастной группы. ”Часто молодые люди отсеиваются во время конкурса уже после первого тура, поскольку в их резюме отсутствует опыт. Однако со стороны работодателей неразумно ожидать от молодых людей большого опыта работы”, — напомнил Керсен.

В Кассе по безработице считают, что решением может быть система поддержки молодёжи и услуги по планированию карьеры, в рамках которых молодые люди и девушки могли бы улучшить свой образовательный уровень и приобрести базовые навыки для повышения шансов на трудоустройство. ”В регистрации в качестве безработного или обращении за помощью к консультанту по планированию карьеры нет ничего постыдного. Скорее это говорит о готовности взять в свои руки контроль над собственной жизнью”, — отмечает руководитель по делам молодёжи из Кассы по безработице. По его словам, четверть молодых людей, вставших на учёт в качестве безработных, в течение первых 4 месяцев начинают получать определённую услугу Кассы по безработице (например, проходят трудовую практику, обучение или участвуют в деятельности трудового клуба). В сентябре услуги по планированию карьеры были оказаны 2024 молодым людям в возрасте 16–26 лет.