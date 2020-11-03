03.11.2020, 10:50

"Нужно просто сделать первый шаг". Касса по безработице призывает молодежь обращаться за помощью


EST
Töötukassa.
Töötukassa.Foto: Kiur Kaasik

Изменения в экономике и на рынке труда усложнили жизнь молодых людей и девушек, находящихся в поиске работы. Если в более благополучное время у работодателей были желание и возможность дать молодым людям шанс, то в условиях экономического кризиса они часто больше думают о текущих проблемах, нежели о перспективе и о том, что сегодняшний новичок может стать ценным работником в будущем, констатируют эксперты по рынку труда.

В сентябре 2658 молодых людей и девушек в возрасте 16–29 лет встали на учёт в качестве безработных в Кассе по безработице. Общее число безработных людей молодого возраста в Эстонии составляет 10 951. В то же время Касса по безработице, местные самоуправления и центры по делам молодёжи предлагают различные возможности, помогающие молодёжи выйти на рынок труда или пройти обучение.

”В нынешнем году поиск работы определённо стал гораздо более сложной задачей для молодёжи. Это обусловлено тем, что молодые люди преимущественно работают как раз в тех сферах, которые больше всего пострадали от коронавирусного кризиса. Молодёжь часто оказывается в менее выгодной позиции при поиске работы уже просто из-за неопытности, неумения составлять документы для участия в конкурсе, а также правильно вести себя во время собеседования”, — так описывает ситуацию на рынке труда Олав Керсен, руководитель по делам молодёжи в структуре подразделения Кассы по безработице, занимающегося развитием навыков и оказанием услуг по планированию карьеры.

Работодатели ценят имеющийся опыт работы, прохождение курсов, полученное образование и относятся с большим доверием к их наличию, нежели к их отсутствию. Поэтому для улучшения конкурентоспособности Керсен советует молодым людям и девушкам обращаться к специалистам по планированию карьеры, умеющим консультировать представителей этой возрастной группы. ”Часто молодые люди отсеиваются во время конкурса уже после первого тура, поскольку в их резюме отсутствует опыт. Однако со стороны работодателей неразумно ожидать от молодых людей большого опыта работы”, — напомнил Керсен.

В Кассе по безработице считают, что решением может быть система поддержки молодёжи и услуги по планированию карьеры, в рамках которых молодые люди и девушки могли бы улучшить свой образовательный уровень и приобрести базовые навыки для повышения шансов на трудоустройство. ”В регистрации в качестве безработного или обращении за помощью к консультанту по планированию карьеры нет ничего постыдного. Скорее это говорит о готовности взять в свои руки контроль над собственной жизнью”, — отмечает руководитель по делам молодёжи из Кассы по безработице. По его словам, четверть молодых людей, вставших на учёт в качестве безработных, в течение первых 4 месяцев начинают получать определённую услугу Кассы по безработице (например, проходят трудовую практику, обучение или участвуют в деятельности трудового клуба). В сентябре услуги по планированию карьеры были оказаны 2024 молодым людям в возрасте 16–26 лет.

Есть множество молодежных консультантов без предрассудков

Получение услуг по планированию карьеры — это комплексный процесс. Обычно бывает недостаточно просто выбрать подходящую специальность или сферу трудоустройства. ”Мы обязательно поможем с составлением документов для участия в конкурсе и подготовкой к различным собеседованиям, с планированием карьеры и самоанализом, а также разберём хобби, интересы и наметим, какие сферы нужно развивать дополнительно. Также Касса по безработице оказывает помощь вне рамок услуг по планированию карьеры: пособие на выплату заработной платы, обучение для рынка труда, консультационные услуги, оценка трудоспособности, трудовая практика, трудовой клуб”, — перечислил имеющиеся варианты руководитель по делам молодёжи.

Готовность помогать молодёжи выразили также местные самоуправления в сотрудничестве с Министерством социальных дел (опорная система молодёжной гарантии). ”Молодёжь часто не в курсе, что для их проблемы уже придумано решение или что есть кто-то, способный им помочь в конкретной ситуации. Опорная система молодёжной гарантии позволяет молодым людям в возрасте 16–26 лет, которые нигде не работают и не учатся, получить поддержку для возобновления учёбы или выхода на рынок труда. Это можно сделать с помощью кейс-менеджера из местного самоуправления, который свяжется по электронной почте или с помощью текстового сообщения. Молодому человеку или девушке нужно просто согласиться принять такую помощь”, — так описала ситуацию советник подразделения по трудоустройству в Министерстве социальных дел Келли Илиссон. Она также добавила, что на данный момент помощь по этой программе уже получили более 1000 человек.

Керсен обратил внимание на то, что есть много консультантов с нейтральным отношением и без предрассудков, которые могут помочь молодым людям. ”Нужно просто самому сделать первый шаг и обратиться, например, к специалисту по планированию карьеры или консультанту в Кассе по безработице (они смогут зарегистрировать в качестве безработного), кейс-менеджеру опорной системы молодёжной гарантии или специалисту по работе с молодёжью в рамках программы Tugila или из молодёжного центра. Не бойтесь, что вы вдруг обратитесь не по адресу. В итоге вас всё равно направят к нужному человеку”, — ободряюще сказал Керсен.

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