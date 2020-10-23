Нужно ли вам оформлять страхование жизни? Рассказывает банк

Большинство из нас в повседневных заботах не задумываются о возможной потере дохода в результате смерти, нетрудоспособности или серьёзной травмы. Об этом свидетельствует и статистика — по данным опроса, проведённого Swedbank, 62% жителей Эстонии не имеют договора о страховании жизни. Однако суровая правда заключается в том, что хотя мы часто думаем, что мы — самые здоровые, спортивные и осторожные, всегда есть риск несчастного случая.
Согласно статистике, для жителей Эстонии наиболее мотивирующим фактором при страховании жизни является улучшение своего финансового положения. Страхование жизни отвечает этому условию, предоставляя вам финансовую поддержку в ситуациях, когда вы неожиданно теряете доход. Страхование не возвращает ни жизни, ни здоровья, но может стать большим подспорьем в трудную минуту. В каких случаях страхование жизни наиболее необходимо?
1. Ваша зарплата — это основной доход семьи
Страхование жизни может оказать финансовую помощь семье в случае потери основного дохода. Когда источник средств к существованию теряется в результате несчастного случая, траты часто остаются прежними, но сбережений может быть недостаточно для их покрытия. На данный момент только 28% жителей Эстонии смогут пару месяцев обходиться своими сбережениями, если их основной семейный доход прекратится. А 17% вообще не имеют сбережений. Страхование жизни как раз и предназначено для замены источника средств к существованию. Обеспечив таким образом восполнение дохода, Вы позволяете своей семье продолжать жить так же, не беспокоясь об оплате счетов.
2. У вас есть жилищный кредит или другие финансовые обязательства
81% жителей Эстонии не обсуждали с семьёй, что делать, если основной доход семьи исчезнет. Ещё меньше члены семьи думают, что может так случиться, что однажды им придётся выплачивать ваши кредиты. В случае потери дохода семья может оказаться не в состоянии выполнять свои обязательства по кредиту, и тогда страхование жизни может погасить сумму кредита. Таким образом, страхование жизни даёт остальным членам семьи уверенность в том, что, помимо потери дохода, им не нужно беспокоиться о дополнительных расходах.
3. Вы создаёте семью
Для родителей благополучие детей превыше всего. Создавая семью, люди часто начинают думать о будущем, желая предоставить своим детям лучшие возможности. Страхование жизни позволяет возместить потерю дохода одного из родителей для покрытия будущих потребностей детей. Таким образом, ребёнок застрахован от неожиданностей, и вы можете быть уверены, что возможная потеря дохода не повлияет на его шансы в будущем.
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