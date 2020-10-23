Нужно ли вам оформлять страхование жизни? Рассказывает банк

Согласно статистике, для жителей Эстонии наиболее мотивирующим фактором при страховании жизни является улучшение своего финансового положения. Страхование жизни отвечает этому условию, предоставляя вам финансовую поддержку в ситуациях, когда вы неожиданно теряете доход. Страхование не возвращает ни жизни, ни здоровья, но может стать большим подспорьем в трудную минуту. В каких случаях страхование жизни наиболее необходимо?

1. Ваша зарплата — это основной доход семьи

Страхование жизни может оказать финансовую помощь семье в случае потери основного дохода. Когда источник средств к существованию теряется в результате несчастного случая, траты часто остаются прежними, но сбережений может быть недостаточно для их покрытия. На данный момент только 28% жителей Эстонии смогут пару месяцев обходиться своими сбережениями, если их основной семейный доход прекратится. А 17% вообще не имеют сбережений. Страхование жизни как раз и предназначено для замены источника средств к существованию. Обеспечив таким образом восполнение дохода, Вы позволяете своей семье продолжать жить так же, не беспокоясь об оплате счетов.

2. У вас есть жилищный кредит или другие финансовые обязательства

81% жителей Эстонии не обсуждали с семьёй, что делать, если основной доход семьи исчезнет. Ещё меньше члены семьи думают, что может так случиться, что однажды им придётся выплачивать ваши кредиты. В случае потери дохода семья может оказаться не в состоянии выполнять свои обязательства по кредиту, и тогда страхование жизни может погасить сумму кредита. Таким образом, страхование жизни даёт остальным членам семьи уверенность в том, что, помимо потери дохода, им не нужно беспокоиться о дополнительных расходах.

3. Вы создаёте семью

Для родителей благополучие детей превыше всего. Создавая семью, люди часто начинают думать о будущем, желая предоставить своим детям лучшие возможности. Страхование жизни позволяет возместить потерю дохода одного из родителей для покрытия будущих потребностей детей. Таким образом, ребёнок застрахован от неожиданностей, и вы можете быть уверены, что возможная потеря дохода не повлияет на его шансы в будущем.