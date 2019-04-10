Нужна работа на лето? Maxima примет в магазины 350 молодых людей

Директор по персоналу Maxima Eesti Леа Кимбер рассказывает, что предлагать ученикам работу во время школьных каникул стало в Maxima традицией. ”В предстоящее лето мы ожидаем, что к нашей команде по всей Эстонии присоединится как минимум 350 молодых людей в возрасте 15-24 лет. Школьник может зарабатывать карманные деньги на основании подходящего для него графика в каком-нибудь магазине рядом с домом или в туристическом районе”, — призывает директор по персоналу, чтобы молодежь подавала заявки на работу в Maxima.

Помимо достойной оплаты труда и опыта работы в сфере торговли молодые люди получат необходимую рабочую одежду и питание на месте. ”Молодые люди высоко ценят разносторонний опыт, который можно получить, работая в розничной сети. Высоко ценится также приобретение навыков командной работы, общение, возможность попрактиковать иностранные языки, чего в расположенном в туристическом районе магазине хватает, а также, естественно, гибкий рабочий график”, — перечисляет Кимбер и добавляет, что подавляющее большинство молодых людей, пришедших на работу во время каникул, стало членами команды Maxima и продолжает свою карьеру в розничной сети.

О своих предпочтениях по поводу места и времени работы заинтересованные в таком профессиональном опыте молодые люди должны сообщить отделу персонала в течение апреля и марта. Дополнительную информацию для подачи заявки можно получить как по электронной почте, так и по телефону: cv@maxima.ee ja 5556 6287.