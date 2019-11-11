Нужна машина? Эстонский певец продает свой автомобиль за 56 000 евро

Певец Индрек Раадик, также известный как Summer, сообщил в соцсетях, что с ”тяжелым сердцем” продает свой автомобиль Mercedes-Benz.
”С тяжелым сердцем выставляю на продажу, зато кто-то получит себе очень хороший автомобиль”, — написал Раадик.
В повседневной жизни мужчина работает продавцом автомобилей. Транспортное средство выставлено на продажу за 55 500 евро.
Объявление можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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