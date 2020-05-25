Нужна ли иностранная рабочая сила? На самую популярную сезонную работу претендуют в среднем более 100 человек

Согласно данным, на эти две самые популярные должности поступает в среднем 116 заявок. На втором месте должность садовода, на которую поступает в среднем 83 заявки. Первую тройку самых популярных сезонных работ замыкает разносчик газет с 44 заявками от ищущих работу.
CVKeskus сообщает, что на должности сборщика клубники работодатели предлагают зарплату в среднем от 600 до 1200 евро, но есть предложения с зарплатой и выше.
Больше 40 CV поступает и на летнюю работу в обслуживании клиентов (42) и должность работника фермы (40). Также популярны должности летнего репортера и садовника, на которые претендует 27 и 21 человек соответсвенно.
На должность развозчика ягод конкуренция меньше и в среднем составляет 19 человек на место. К должности тракториста также интерес меньше — 15 заявок. Сложнее всего найти на летнее время спасателя на воде — на одну должность подают заявление в среднем лишь 7 человек.
Всег она портале CVKeskus.ee сейчас более 1000 сезонных предложений.
Самая популярная сезонная работа (по среднему числу заявок на одно место)
- Сборщик клубники / сельхозработник — 116 заявок
- Садоводческий работник — 83 заявки
- Доставщик газет — 44 заявки
- Обслуживание клиентов на лето — 42 заявки
- Работник на ферме — 40 заявок
- Летний репортер — 27 заявок
- Садовник — 21 заявка
- Доставщик ягод — 19 заявок
- Тракторист — 15 заявок
- Спасатель на воле — 7 заявок
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