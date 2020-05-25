25.05.2020, 13:57

Нужна ли иностранная рабочая сила? На самую популярную сезонную работу претендуют в среднем более 100 человек

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Maasikad valmivad teist aastat järjest varem ning inimesed kipuvad nende varumist vanast harjumusest liiga hilja peale jätma.
Maasikad valmivad teist aastat järjest varem ning inimesed kipuvad nende varumist vanast harjumusest liiga hilja peale jätma.Argo Ingver

На самое популярное сезонное рабочее место подают заявки в среднем более 100 человек, показывает статистика портала CVKeskus. Самые популярные сезонные должности сейчас - сборщик клубники и сельскохозяйственный рабочий.

Согласно данным, на эти две самые популярные должности поступает в среднем 116 заявок. На втором месте должность садовода, на которую поступает в среднем 83 заявки. Первую тройку самых популярных сезонных работ замыкает разносчик газет с 44 заявками от ищущих работу.

CVKeskus сообщает, что на должности сборщика клубники работодатели предлагают зарплату в среднем от 600 до 1200 евро, но есть предложения с зарплатой и выше.

Больше 40 CV поступает и на летнюю работу в обслуживании клиентов (42) и должность работника фермы (40). Также популярны должности летнего репортера и садовника, на которые претендует 27 и 21 человек соответсвенно.

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На должность развозчика ягод конкуренция меньше и в среднем составляет 19 человек на место. К должности тракториста также интерес меньше — 15 заявок. Сложнее всего найти на летнее время спасателя на воде — на одну должность подают заявление в среднем лишь 7 человек.

Всег она портале CVKeskus.ee сейчас более 1000 сезонных предложений.

Самая популярная сезонная работа (по среднему числу заявок на одно место)

  • Сборщик клубники / сельхозработник — 116 заявок
  • Садоводческий работник — 83 заявки
  • Доставщик газет — 44 заявки
  • Обслуживание клиентов на лето — 42 заявки
  • Работник на ферме — 40 заявок
  • Летний репортер — 27 заявок
  • Садовник — 21 заявка
  • Доставщик ягод — 19 заявок
  • Тракторист — 15 заявок
  • Спасатель на воле — 7 заявок
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