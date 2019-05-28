Нужен транзит: Таави Аас предложил главе Минтранспорта РФ встретиться в Петербурге

В послании, выложенном на сайте Министерства экономики, Таави Аас предложил 4 темы к обсуждению, в том числе сотрудничество в развитии железнодорожного пассажирского сообщения между Россией и Эстонией, и сотрудничество в области привлечения дополнительных транзитных грузопотоков на ж/д сеть России и Эстонии, rus.err.ee.

Среди двух других тем, предложенных Аасом, — продолжение работы совместной транспортной комиссии и развитие договорной базы в области железнодорожного и автомобильного сообщения между двумя странами.

Приглашение посетить форум в Министерство экономики ЭР поступило в начале этого года, в пресс-службе не могли дать точный ответ, поедет ли Аас в Санкт-Петербург начиная с 6 мая, когда от ERR поступил первый запрос на эту тему.

"Подготовка к визитам министра — это динамичный процесс, многое зависит от других мероприятий, а также от программы, от того, с кем есть возможность встретиться, а с кем нет. Зачастую, решение о поездке может быть принято в последний момент", — так ERR прокомментировал тему пресс-секретарь министерства Расмус Рууда.