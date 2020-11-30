Нуждающихся в помощи стало больше. В супермаркетах Rimi появятся корзины для пожертвований

Начиная с декабря во всех гипер- и супермаркетах Rimi вновь появятся корзины для пожертвований в Продовольственный банк, где все желающие могут оставить продукты для нуждающихся. Организаторы просят жертвовать продукты с длительным сроком хранения, а также праздничные сладости — это позволит гномикам добраться до каждого детского тапочка. Предприятие Rimi, в свою очередь, добавит к каждому килограмму пожертвованной еды килограмм овощей и фруктов.

”Продовольственный банк очень благодарен Rimi за проведение такой масштабной кампании. 2020 год был для нас непростым. Из-за коронавирусного кризиса число людей, получающих продовольственную помощь, значительно увеличилось, а в некоторых уездах, в том числе в Харьюмаа и Таллинне, даже удвоилось. Конечно, увеличение количества нуждающихся людей также означает большую потребность в продуктах. Теперь, по сути, все, что жертвуют, сразу раздают. Склады стоят пустые. Каждое небольшое пожертвование очень необходимо. Люди очень благодарны за продукты, из которых легко можно приготовить горячую еду для семьи: готовые блюда в банках, блинная мука, каши, макароны, варенье и тому подобное. В период перед Рождеством много радости доставит и праздничная коробка конфет или упаковка имбирных пряников”, — прокомментировала менеджер по связям с общественностью Toidupank Лийна Пяэске.

”Мы тесно сотрудничаем с Продовольственным банком, но в этом году наше сотрудничество было особенно активным из-за пандемии коронавируса”, — сказал руководитель Rimi в Эстонии Вайдо Падумяэ. ”Многие люди потеряли работу, были вынуждены урезать семейный бюджет и неожиданно для самих себя оказались нуждающимися в помощи. Перед праздниками я призываю всех быть особенно внимательными к людям вокруг — все ли у них в порядке? Достаточно ли на столе еды? Сыты ли дети? Конечно, есть те, кому ложный стыд не позволяет обратиться в Продовольственный банк. Они думают: ”Мы всегда справлялись сами, почему теперь мы не можем этого сделать?” Никто не должен испытывать стыд из-за того, что он находится в сложной ситуации. Вы всегда должны обращаться за помощью, если вам сложно справиться с проблемами или финансовое положение оставляет желать лучшего. Давайте также возьмем на себя смелость замечать потребности нуждающихся и по возможности предлагать им помощь!”