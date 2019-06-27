Нужда заставила: эстонский ресторатор продал свое заведение в Старом городе финнам(6)
Известный эстонский ресторатор Рейн Кярк продал находящийся в Старом городе и испытывающий финансовые трудности ресторан Vintage 17 финнам, которые откроют там предприятие общественного питания, ориентированное на экологическую пищу, пишет Äripäev.
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