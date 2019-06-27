27.06.2019, 11:59

Нужда заставила: эстонский ресторатор продал свое заведение в Старом городе финнам

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rus.delfi.ee
EST 10
Нужда заставила: эстонский ресторатор продал свое заведение в Старом городе финнам
Erakogu

Известный эстонский ресторатор Рейн Кярк продал находящийся в Старом городе и испытывающий финансовые трудности ресторан Vintage 17 финнам, которые откроют там предприятие общественного питания, ориентированное на экологическую пищу, пишет Äripäev.

Хотя и зарубежных туристов, по его словам, по сравнению с прежними временами, стало меньше, Кярк больше всего жалуется на местных жителей, которые в Старый город не захаживают. Бизнесмен не исключает, что в будущем выкупит ресторан обратно.

Вейко Треуманн, директор расположенного напротив Vintage 17 ресторана Ribe, говорит, что в Старом городе сидят ”каждый день почти сто поваров, ожидающих клиентов”, поэтому в полуденное время нет смысла держать заведение открытым, нужно поступать, как за рубежом, где рестораны работают по вечерам.

Подробнее читайте в Äripäev.

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