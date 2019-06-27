Нужда заставила: эстонский ресторатор продал свое заведение в Старом городе финнам

Хотя и зарубежных туристов, по его словам, по сравнению с прежними временами, стало меньше, Кярк больше всего жалуется на местных жителей, которые в Старый город не захаживают. Бизнесмен не исключает, что в будущем выкупит ресторан обратно.

Вейко Треуманн, директор расположенного напротив Vintage 17 ресторана Ribe, говорит, что в Старом городе сидят ”каждый день почти сто поваров, ожидающих клиентов”, поэтому в полуденное время нет смысла держать заведение открытым, нужно поступать, как за рубежом, где рестораны работают по вечерам.

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