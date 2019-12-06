Новым руководителем EAS стал топ-менеджер из частного сектора

По словам председателя совета EAS Арви Лоссманна (EKRE), многолетний опыт 49-летнего Пеэтера Раудсеппа как топ-менеджера и бизнес-консультанта позволил ему изучить различные сферы предпринимательства, а также понять проблемы экономики Эстонии как в международном плане, так и на уровне регионов.
Раудсепп имеет опыт руководства как в частном секторе (например ETK Hulgi), так и на государственных предприятиях (Eesti Post). В последние годы он работал бизнес-консультантом на предприятиях различных секторов экономики. Получил высшее образование в финансовой сфере в Тартуском университете (1992).
Раудсепп является членом правления прихода Эстонской Евангелической Лютеранской Церкви в церкви Яани, а также членом правления Эстонского орнитологического общества. Беспартийный.
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