Новым президентом Toyota Baltic стал Мика Элоярви

Приверженность к автомобильной индустрии четко характеризует Элоярви. Он начал свою карьеру в компании Toyota 30 лет назад, работая на предприятии Корпивара, импортера автомобилей Toyota в Финляндии в то время. Впоследствии он работал генеральным директором компании Toyota Motor Europe, вице-президентом компаний Toyota Nordic AS и Toyota Motor Czech spol sro, а также президентом и исполнительным директором компаний Toyota Auto Finland Oy и Toyota Motor Finland Oy. На протяжении последних пяти лет Элоярви занимал должность главы компании Lexus Northern Europe в странах Северной Европы и Балтии.

Освальдо Валентини передает своему преемнику обширный опыт руководства компанией Toyota Baltic, и при нем компания достигла стремительного роста, благодаря чему Toyota заняла ведущие позиции в регионе на многие годы, а доля рынка достигла 17,5%.

”На протяжении последних 13 лет мы успешно преодолели кризис, и в 2019 году мы достигли суммарного объема продаж в странах Балтии в размере 13 000 единиц, что является историческим рекордом продаж автомобилей Toyota в данном регионе. Таких результатов удалось достичь благодаря длительной приверженности и лояльности дилерской сети Toyota, которая обеспечивает первоклассное обслуживание клиентов и вовлеченность работников. Я также выражаю благодарность всем работникам Toyota за выдающуюся поддержку, которую они оказывали на протяжении многих лет, а также всем внешним партнерам Toyota, которые поддерживали деятельность компании Toyota”, — отметил Валентини.

Валентини начал свою карьеру в компании Toyota Motor Europe в 1997 году. В 2007 году он занял должность генерального директора отдела сетевой работы в компании Toyota Baltic. В 2012 году он был назначен руководителем отдела маркетинга и продаж и затем исполнительным директором в 2018 году. Начиная с 2010 года он является членом правления компании Toyota Baltic.

Компания Toyota Baltic является ведущим импортером автомобилей данного бренда в Эстонии, Латвии и Литве, занимая передовые позиции как по объемам продаж, так и качеству обслуживания клиентов. Объемы продаж гибридных автомобилей Toyota и Lexus увеличились с момента их появления на рынке, и гибрид стал наиболее предпочитаемым типом привода в некоторых моделях, достигнув популярности в Литве среди 80% клиентов, в Латвии — среди 71% клиентов и в Эстонии — среди 60% клиентов. Из общего объема продаж автомобилей Lexus в странах Балтии 95% приходится на гибридные модели.