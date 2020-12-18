Новым главой Налогово-таможенного департамента стал экс-директор сети казино Olympic(8)
Новым директором Налогово-таможенного департамента стал Мадис Яэгер, который ранее руководил сетью казино Olympic Entertainment Group.
Новым директором Налогово-таможенного департамента стал Мадис Яэгер, который ранее руководил сетью казино Olympic Entertainment Group.
”Я всегда рад, когда проверенный и сильный руководитель высшего звена из частного сектора переходит на государственную службу. Опыт Мадиса в качестве аудитора и финансового руководителя, а также годы управления крупным международным концерном стали решающими при выборе его на должность главы Налогово-таможенного департамента”, — сказал министр финансов Мартин Хельме.
В 2010-2018 гг Яэгер руководил одной из самых успешных биржевых компаний Эстонии — Olympic Entertainment Group. С 2001 по 2010 год работал в аудиторском бюро PricewaterhouseCoopers. Также он является присяжным аудитором и членом Совета аудиторов.
Яэгер получил должность в результате публичного конкурса и приступит к исполнению обязанностей 4 января.
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