Новым главой Налогово-таможенного департамента стал экс-директор сети казино Olympic

”Я всегда рад, когда проверенный и сильный руководитель высшего звена из частного сектора переходит на государственную службу. Опыт Мадиса в качестве аудитора и финансового руководителя, а также годы управления крупным международным концерном стали решающими при выборе его на должность главы Налогово-таможенного департамента”, — сказал министр финансов Мартин Хельме.

В 2010-2018 гг Яэгер руководил одной из самых успешных биржевых компаний Эстонии — Olympic Entertainment Group. С 2001 по 2010 год работал в аудиторском бюро PricewaterhouseCoopers. Также он является присяжным аудитором и членом Совета аудиторов.

Яэгер получил должность в результате публичного конкурса и приступит к исполнению обязанностей 4 января.