Новый виток конфликта: бывший бизнес-партнер Хиллара Тедера на Украине обвиняет эстонца в покупке известных блогеров

Как отмечает Адамовский в своей статье в украинской газете "Экономическая правда", очередная атака его бывшего бизнес-партнера переходит все пределы, прежде всего моральные.

По мнению украинского миллионера, через прессу Тедер пытается склонить на свою сторону президента Украины.

"Я обращаюсь с публичным призывом к Хиллару Тедеру заключить мировое соглашение. Это я делаю только потому, что устал от грязи, которую он выливает на мое имя, пытаясь сделать из меня рейдера", - пишет Адамовский.

История конфликта

Конфликт вокруг киевского торгового центра Sky Mall возник между эстонским бизнесменом Хилларом Тедером и Dragon Capital — с одной стороны, и компанией Андрея Адамовского — с другой много лет назад.

Адамовский и Тедер стали бизнес-партнерами при строительстве одного из крупнейших в Киеве ТРЦ — Sky Mall. Сначала они были соинвесторами, а затем — стали совладельцами. Компания Stockman Андрея Адамовского выделила на строительство ТРЦ 40 млн млн долларов.

В то же время она получила от Arricano Тедера 50%+1 акцию в кипрской оффшорной компании Assofit Holdings Limited — владельца компании "Призма Бета", которой принадлежал Sky Mall.

В 2010 году бизнесмены заключили договор, согласно которому у Тедера был опцион на выкуп акций Адамовского. Тедер привлек в партнеры инвестиционную компанию Томаш Фиала Dragon Capital (владеет 35% акций компании Arricano).

Позже Адамовский отказался признавать действие опциона законным из-за того, что условия этого соглашения были обнародованы, и взял ТРЦ под свой контроль.

Между сторонами начались судебные тяжбы, в том числе и в международной юрисдикции. Весной 2016 года Лондонский арбитраж принял очередное решение, которым признал, что ущерб от управления этим объектом компанией Stockman превысил цену опциона, поэтому Stockman должна эти акции отдать в течение месяца без какой-либо оплаты со стороны Arricano.

В январе 2018 года Arricano Real Estate Plc заявила об окончательной победе в Высшем суде правосудия в Лондоне в споре со Stockman Interhold S.A. (Британские Виргинские о-ва) о праве собственности на компанию Assofit Holdings Limited, ранее полностью владевшую киевским ТРК Sky Mall.