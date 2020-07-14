Новый вид топлива сократит расходы жителей Рынгу на отопление

Волостная управа Элва выдала разрешение на строительство котельной в конце июня. Здание должно быть готово к концу ноября этого года. По словам руководителя N.R. Energy Ахто Тислера, работы организованы таким образом, чтобы новая котельная была готова поставлять тепловую энергию уже в сентябре, и отопительный сезон мог начаться без помех. ”В небольшом населенном пункте работающая на сланцевом топливном масле котельная сегодня больше не окупается. Новая котельная работает в основном на древесной щепе, что заметно экономичнее и экологичнее”, — отметил Тислер.

Строительство обойдется в 1,51 миллиона евро и его частично финансирует Центр инвестирования в окружающую среду. Котельную спроектировала фирма EMP A&I OÜ, а строит Efipa OÜ. Тепловую энергию в котельной будет производить произведенный в Австрии работающий на древесной щепе котел AGRO AVR1200 мощностью 0,99 МВт. В качестве резервного варианта производить тепло также можно при помощи масляного котла Viessmann Vitoplex 200 мощностью 1,95 МВт. Котельная полностью автоматизирована.

По словам Ахто Тислера, новая котельная строится на месте нынешней, а после ее сдачи в эксплуатацию расходы жителей Рынгу на тепло должны сократиться. Тислер заявил, что работы планируются так, чтобы как можно меньше повлиять на повседневную жизнь Рынгу. ”Строительство может вызвать некоторые затруднения в дорожном движении. Мы приносим извинения и рассчитываем на понимание со стороны жителей”, — отметил Тислер.

Учрежденное в 1997 году и основанное на полностью частном эстонском капитале предприятие N.R. Energy OÜ снабжает тепловой энергией 22 региона сети центрального отопления по всей Эстонии и продает тепловую энергию, произведенную более чем в 30 автоматизированных центральных и местных котельных.