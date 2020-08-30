Новый таллиннский очаг коронавируса связан с Ülemiste City

В Ülemiste City 21 августа находился днем ранее вернувшийся из Испании человек, относительно которого 22 августа выяснилось, что результат его теста на коронавирус положительный.

В тот же день северное региональное отделение Департамента здоровья также связалось с находившимися с ним в одной компании близкими контактами, которым пришлось остаться в изоляции. На сегодня коронавирус диагностирован у пяти близких контактов. Ülemiste City в курсе случившегося.

Руководитель Ülemiste City Маргус Нылвак отметил, что организаторами проходившего 21 августа мероприятия были кураторы выставки Эдварда фон Лынгуса, которые арендовали площадь в городке Юлемисте — точнее речь шла о помещениях рекламирующего современное искусство NOAR.

Контактное лицо, которое в курсе дела, Хелен Унт отметила Delfi, что при проведении специального мероприятия выполнили все требуемые для ограничения распространения COVID-19 условия: "Это означает, что количество участников было в пределах разрешенного и дезинфицирующие средства были доступны".

Унт сказала, что узнав о случаях заболевания, решили незамедлительно дать продезинфицировать помещения профессионалам. Также тесно сотрудничают с Департаментом здоровья, следуя данным инструкциям.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!