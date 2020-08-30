Новый таллиннский очаг коронавируса связан с Ülemiste City

В Ülemiste City 21 августа находился днем ранее вернувшийся из Испании человек, относительно которого 22 августа выяснилось, что результат его теста на коронавирус положительный.
В тот же день северное региональное отделение Департамента здоровья также связалось с находившимися с ним в одной компании близкими контактами, которым пришлось остаться в изоляции. На сегодня коронавирус диагностирован у пяти близких контактов. Ülemiste City в курсе случившегося.
Руководитель Ülemiste City Маргус Нылвак отметил, что организаторами проходившего 21 августа мероприятия были кураторы выставки Эдварда фон Лынгуса, которые арендовали площадь в городке Юлемисте — точнее речь шла о помещениях рекламирующего современное искусство NOAR.
Контактное лицо, которое в курсе дела, Хелен Унт отметила Delfi, что при проведении специального мероприятия выполнили все требуемые для ограничения распространения COVID-19 условия: "Это означает, что количество участников было в пределах разрешенного и дезинфицирующие средства были доступны".
Унт сказала, что узнав о случаях заболевания, решили незамедлительно дать продезинфицировать помещения профессионалам. Также тесно сотрудничают с Департаментом здоровья, следуя данным инструкциям.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Дом Михаила Горбачева в Германии: как он выглядит
Кем оказалась женщина, избившая девочку в лифте Красноярска
Страны, с которыми Россия может открыть границы 1 сентября
Девушка, вырвавшая себе глаза, показала, как выглядит