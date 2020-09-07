Новый супермаркет Prisma появится в строящемся в Тискре торговом центре

По словам представителя Capital Mill Танеля Самуэля, общий объем инвестиций в строительство центра составляет почти 4,5 миллиона евро.

”Рядом с центром появится автозаправочная станция, рядом с ней есть два свободных участка, которые идеально подходят, например, для создания садоводческого центра”, — отметил Самуэль.

По словам исполнительного директора Prisma Peremarket Илкки Алароту, открытие нового супермаркета в Тискре является частью плана Prisma по расширению в Эстонии в ближайшие годы. В скором будущем Prisma планирует открыть более десяти новых магазинов.

”Мы рады тому, что, открывая новый магазин, можем создать рабочие места как для строителей, так и для наших будущих работников. На ближайшие годы у Prisma амбициозные планы по увеличению количества магазинов, мы также хотим предложить покупателям новые товары и торговые решения. Поскольку наши планы по расширению в основном связаны с выходом за пределы крупных городов, мы сможем внести свой вклад в региональное развитие Эстонии”, — отметил Алароту.

Новый магазин Prisma откроется в Тискре по адресу Лийва теэ, 61. Перед торговым центром появится кольцевая дорога, строительство которой взяли на себя волость Харку и Департамент шоссейных дорог.