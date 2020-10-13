Новый способ поиска приложений для смартфонов — Huawei Petal Search

Развлечения, образование, общение, покупки, игры — для всех этих дел доступно множество мобильных приложений с самыми разнообразными функциями. Это означает, что мы постоянно ищем новые приложения в интернете, чтобы дополнить возможности наших смартфонов. И таким образом одновременно подвергаем себя определенному риску, так как можем стать жертвой вируса или вредоносной программы, которая скрывается за интересующим приложением. Поэтому Huawei предлагает новый инструмент поиска приложений Huawei Petal Search, который предоставляет возможность безопасно и быстро находить наиболее подходящее приложение для ваших конкретных потребностей одновременно из нескольких интернет-источников.

Сегодня в официальном магазине приложений Huawei — AppGallery представлены 18 различных категорий приложений, охватывающих самые разные потребности пользователей: от развлечений до образования или бизнеса. Чтобы сократить путь поиска контента и упростить загрузку приложений, Huawei предлагает инструмент поиска Huawei Petal Search. Он предоставляет единую платформу, на которой пользователь может находить и загружать приложения не только из AppGallery, но и из других интернет-источников, где они доступны. Кроме того, он был разработан в сотрудничестве с мировыми и европейскими лидерами поисковых систем, включая Qwant, для соответствия самым высоким рыночным стандартам.



Безопасность — один из главных приоритетов



Huawei всегда обеспечивает высочайший уровень безопасности данных, будь то загрузка новых приложений, поиск интересного контента в интернете или ежедневное использование мобильных устройств.

Например, Huawei Mobile Services создала хранилища данных в шести региональных центрах и 15 центров данных по всему миру. Следовательно, в соответствии с политикой локализованного распространения и реализации услуг личная информация пользователя всегда зашифровывается и хранится в регионе его местоположения. Кроме того, конфиденциальные личные данные обрабатываются только на самом устройстве, и только пользователи Huawei могут получить доступ к своим личным данным.

В контексте безопасности следует также упомянуть официальный магазин приложений Huawei AppGallery, который поддерживает новейшие и наиболее эффективные функции безопасности: аутентификацию пользователей, четырехуровневый процесс проверки приложений, защиту загрузки и установки и предотвращение сбоев приложений. Для удобства и безопасности пользователя все приложения перед размещением в AppGallery тщательно тестируются. Процесс выбора приложения состоит из проверки личности разработчиков и уязвимостей безопасности с последующим анализом рисков злонамеренного использования приложений и оценкой конфиденциальности путем проверки того, к каким личным данным приложение будет получать доступ.

Кроме того, в магазине Huawei AppGallery по всему миру введена классификация приложений в зависимости от соответствия возраста пользователей. Таким образом, неприемлемый контент блокируется в зависимости от возраста пользователя, чтобы предотвратить доступ к нему несовершеннолетних.

Высочайшие стандарты конфиденциальности



Новый инструмент Huawei Petal Search также соответствует строгим стандартам конфиденциальности, установленным ведущими европейскими программами защиты конфиденциальности и авторских прав.

В результатах поиска приложений всегда ясно указывается источник приложения, что позволяет убедиться, что приложение, которое пользователь хочет загрузить, полностью защищено. Кроме того, Huawei AppGallery полностью интегрирована с Petal Search, поэтому вы можете в одном месте искать приложения как из предложения AppGallery, так и из других источников. Это удобное решение для пользователей, так как при поиске приложений им больше не нужно беспокоиться о своей безопасности или отдельно посещать магазин AppGallery, чтобы загрузить что-то из него.

Мгновенно доступные приложения



Наконец, Huawei AppGallery — отличное место для поиска ваших любимых приложений или игр. Пользователям AppGallery также предлагается дополнительный контент: бесплатные подарки, специальные игровые события, конкурсы, призы и награды. Независимо от того, хотят ли пользователи проводить свободное время, играя в игры, занимаясь спортом или делая покупки, магазин приложений Huawei предлагает все эти функции с десятками тысяч самых популярных в мире приложений, список которых постоянно обновляется.

В настоящее время инструмент поиска Huawei Petal Search поддерживает более 40 языков и доступен в 45 странах и регионах с планами расширения в будущем. Новый инструмент поиска автоматически устанавливается на новейшие телефоны Huawei P40, включая P40 Pro, P40 и P40 Lite, также пользователи смартфонов Huawei могут загрузить его из AppGallery, введя в поисковой системе ключевые слова Petal Search.