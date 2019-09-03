Новый руководитель Nordica: я не боюсь, что вступаю на тонущий корабль

Как сказал в интервью Delfi новый директор, переговоры с ним начались пару недель назад, а трудовой договор был подписан сегодня утром.

- Как вам кажется, Nordica вообще в состоянии работать дальше, или государство должно будет в определенный момент прийти на помощь?

- Я думаю, что Nordica безусловно будет работать дальше. Nordica — это немного больше, чем коммерческая деятельность в Таллинне. Если мы возьмем и дочернее предприятие Regional Jet, то в лице Nordica мы имеем самое крупное эстонское авиапредприятие за многие последние годы. Regional Jet прекрасно растет и развивается. Я не вижу в этом смысле никаких экзистенциональных проблем.

- Что ожидают от вас и Nordica? Хотят видеть рентабельную фирму или иметь линии в важнейшие европейские центры?

- Я бы сказал, что ждут устойчивого функционирования предприятия. У совета есть представление, как нужно строить работу. Это касается как организационной, так и коммерческой стороны. Государство создало Nordica для того, чтобы гарантировать воздушное сообщение из Таллинна. Сейчас ситуация с конкуренцией такая, какая она есть. Она может быстро измениться, так что в любом случае от Nordica ждут коммерческой состоятельности.

- Логика в том, что если в экономике наступят трудные времена и другие фирмы сократят число полетов из Таллинна, то Nordica должна быть готова их увеличить?