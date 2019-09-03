Новый руководитель Nordica: я не боюсь, что вступаю на тонущий корабль

По словам приступающего во вторник к работе руководителем авиакомпании Nordica Эрки Урва, он уже привык к тому, что авиаперевозчиков в СМИ постоянно "бьют", и не боится возглавить Nordica.
Как сказал в интервью Delfi новый директор, переговоры с ним начались пару недель назад, а трудовой договор был подписан сегодня утром.
- Как вам кажется, Nordica вообще в состоянии работать дальше, или государство должно будет в определенный момент прийти на помощь?
- Я думаю, что Nordica безусловно будет работать дальше. Nordica — это немного больше, чем коммерческая деятельность в Таллинне. Если мы возьмем и дочернее предприятие Regional Jet, то в лице Nordica мы имеем самое крупное эстонское авиапредприятие за многие последние годы. Regional Jet прекрасно растет и развивается. Я не вижу в этом смысле никаких экзистенциональных проблем.
- Что ожидают от вас и Nordica? Хотят видеть рентабельную фирму или иметь линии в важнейшие европейские центры?
- Я бы сказал, что ждут устойчивого функционирования предприятия. У совета есть представление, как нужно строить работу. Это касается как организационной, так и коммерческой стороны. Государство создало Nordica для того, чтобы гарантировать воздушное сообщение из Таллинна. Сейчас ситуация с конкуренцией такая, какая она есть. Она может быстро измениться, так что в любом случае от Nordica ждут коммерческой состоятельности.
- Логика в том, что если в экономике наступят трудные времена и другие фирмы сократят число полетов из Таллинна, то Nordica должна быть готова их увеличить?
- Конечно. Есть и другой вопрос. Возьмем в качестве примера Вильнюс. Когда там действовала местная фирма, то у нее была сильная конкуренция с компанией Airbaltic, которая открывала всё новые и новые линии. Как только местная авиапредприятие обанкротилось, вскоре многие прямые линии были закрыты и почти всех пассажиров направили через Ригу. Такой же риск есть и у нас. Если Nordica и Airbaltic конкурировали, и Nordica не смогла на многих линиях зарабатывать прибыль, то трудно надеяться, что какая-либо другая фирма это смогла бы.
- Если сейчас у Nordica проблемы с прибыльностью, то при менее напряженной конкуренции компания могла бы работать прибыльно?
- Нужно судить и по тому, что часть компании работает и расширяется очень быстро. Я уверен, что она покажет в ближайшее время очень хорошие цифры, что положительно отразится и на предприятии в целом.
- Бывший руководитель Nordica Гуннар Кобин сказал, что проблемой эстонских авиаперевозчиков является излишняя амбициозность. Он отметил, что вместо того, чтобы по редкому графику летать в десятки городов, надо быть "ежечасным экспрессом" в крупные аэропорты нашего региона. Как вы это прокомментируете?
- Для такой работы в действительности не так много возможностей. Это предполагает дорогое коммерческое сотрудничество с другими крупными перевозчиками.
- В ходе переговоров вы, видимо, представили свое видение развития компании, какие его основные пункты?
- Честно говоря было так, что совет предприятия обрисовал свое видение, а я комментировал его.
- И какие здесь основные моменты?
- Нужно заняться реструктуризацией. Нужна своя коммерческая платформа, чтобы можно было предлагать различные услуги.
- Может в будущем случиться так, что Nordica приватизируют?
- Airbaltic кажется уже десять лет ищет себе так сказать собственника или стратегического инвестора. Это непросто. Таких сделок мало. Я бы сказал, что для инвесторов больший интерес может представлять Regional Jet.
- Вы руководили и Estonian Air. Что вы из того опыта возьмете, приходя на новую должность?
ТОП
- Были разные времена. Мы сумели почти пять лет подряд держать эту компанию в прибыли. В итоге можно сказать, что самое важное — люди. Если удастся собрать хорошую команду, то с ней можно горы свернуть. И у нас в той Estonian Air была очень сильная команда.
- Учитывая всё, что происходило вокруг Nordica, вы не боитесь, что вступаете на тонущий корабль?
- Не боюсь. В обществе и СМИ постоянно полощут авиакомпании. Я к этому привык. Классический пример — если какой-то самолет опоздает на пять минут, то среди пассажиров найдется тот, кто напишет об этом в Delfi. А если не придет какой-то автобус, об это никто не напишет. К нашей области повышенный интерес.
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