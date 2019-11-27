Новый поворот: предприятие M.V.Wool намерено оспорить в суде предписание об уничтожении продукции

"Кто-то из специалистов может человеческим языком объяснить, как может помочь обеспечению пищевой безопасности и удалению обнаруженного на производстве штамма ST1247 требование уничтожить отдельно хранящееся на складе сырье и готовую продукцию, которая ждем отправки клиентам и отвечает требованию нулевой толерантности", - говорит коммерческий директор M.V.Wool Индрек Раянгу.

По его словам, на складе предприятия в состоянии глубокой заморозки находятся десятки тонн различного сырья, импортированного со всего мира в оригинальной упаковке. Оно не попадало в производственные помещения, а было доставлено из машин в холодильники склада. Есть и разнообразная готовая продукция. Речь, например, идет о рыбе в банках, сваренной в маринаде и стерилизованной. В логистической цепи (машины, склад) штамм листерии ST1247 не был найден.

У предприятия складских запасов на два миллиона евро. Согласно предписанию VTA, они должны быть уничтожены, в противном случае M.V.Wool грозят штрафные санкции размером 9600 евро.

Компания заверила Ärileht, что выполнит предписание, но в то же время намерена предпринять шаги юридического характера.

Напомним, что в понедельник Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) представил AS M.V.Wool предписание, согласно которому департамент незамедлительно останавливает деятельность фабрик предприятия в Харку и Вихтерпалу.