27.11.2019, 14:30

Новый поворот: предприятие M.V.Wool намерено оспорить в суде предписание об уничтожении продукции


Кая Коовит, Ärileht.ee
EST 7
Новый поворот: предприятие M.V.Wool намерено оспорить в суде предписание об уничтожении продукции
Sven Arbet

Для рыбоперерабатывающего предприятия M.V.Wool остается непонятным, почему ему необходимо уничтожить находящуюся на складе продукцию, которая даже теоретически не может быть переносчиком бактерий листериоза. Поэтому компания планирует оспорить в судебном порядке сделанные Ветеринарно-пищевым департаментом (Veterinaar- ja Toiduamet - VTA) предписания о закрытии заводов и уничтожении складской продукции.

"Кто-то из специалистов может человеческим языком объяснить, как может помочь обеспечению пищевой безопасности и удалению обнаруженного на производстве штамма ST1247 требование уничтожить отдельно хранящееся на складе сырье и готовую продукцию, которая ждем отправки клиентам и отвечает требованию нулевой толерантности", - говорит коммерческий директор M.V.Wool Индрек Раянгу.

По его словам, на складе предприятия в состоянии глубокой заморозки находятся десятки тонн различного сырья, импортированного со всего мира в оригинальной упаковке. Оно не попадало в производственные помещения, а было доставлено из машин в холодильники склада. Есть и разнообразная готовая продукция. Речь, например, идет о рыбе в банках, сваренной в маринаде и стерилизованной. В логистической цепи (машины, склад) штамм листерии ST1247 не был найден.

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У предприятия складских запасов на два миллиона евро. Согласно предписанию VTA, они должны быть уничтожены, в противном случае M.V.Wool грозят штрафные санкции размером 9600 евро.

Компания заверила Ärileht, что выполнит предписание, но в то же время намерена предпринять шаги юридического характера.

Напомним, что в понедельник Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) представил AS M.V.Wool предписание, согласно которому департамент незамедлительно останавливает деятельность фабрик предприятия в Харку и Вихтерпалу.

Предписание касается производства, посредничества, складирования, завоза сырья, а также вывоза сырья и товара.

Заместитель гендиректора VTA решение Олев Калда сказал, что решению о закрытии предшествовал основательный анализ.

"Так как действия предприятия до сегодняшнего дня не обеспечили снижения опасности, то остановка производства — мера для гарантирования того, что до потребителя не дойдет пища, зараженная возбудителем заболеваний", — сказал Калда.

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