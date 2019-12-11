11.12.2019, 20:00

Новый порядок уже с субботы: без сертификата в Эстонию не пропустят даже яблока

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Новый порядок уже с субботы: без сертификата в Эстонию не пропустят даже яблока
pixabay.com

В субботу 14 декабря вступит в силу новое фитосанитарное законодательство, согласно которому из-за пределов ЕС нельзя будет ввезти даже одно яблоко без фитосанитарного сертификата.

Закон касается также интернет-торговли.

Для обычных людей изменение заключается в том, что прибывающим из третьих стран (стран, не входящих в ЕС, например, России) пассажирам запрещено провозить без наличия фитосанитарного сертификата растения, отрезные цветы, овощи и фрукты, садовые и лесные ягоды, а также семена.

Новые требования не распространяются на бананы, финики, дуриан, ананас и кокос.

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