11.12.2019, 20:00
Новый порядок уже с субботы: без сертификата в Эстонию не пропустят даже яблока(20)
В субботу 14 декабря вступит в силу новое фитосанитарное законодательство, согласно которому из-за пределов ЕС нельзя будет ввезти даже одно яблоко без фитосанитарного сертификата.
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