Новый подход: пожилым предложат больше услуг на рынке труда

”Мы хотим активнее привлекать людей старшего возраста на рынок труда и способствовать их навыкам, активности и продолжительности занятости на рынке труда. Поэтому я считаю важным, чтобы люди старше 55 лет могли улучшить свои навыки и были готовы к переобучению или повышению квалификации и консультированию, и могли найти себе подходящую работу. Нынешний кризис повлиял и на трудовую занятость, и именно поэтому важно уже сейчас начать с тех мер, которые позволят людям снова найти работу. Работающие в разных регионах представительские организации, предприятия и учреждения местных самоуправлений знают потребности своего региона лучше остальных и могут предложить людям необходимую поддержку”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Благодаря новому подходу основное внимание будет уделяться результату, то есть устойчивой занятости, также будут упрощены правила для тех, кто проводит проект. Например, правила возмещения затрат будут упрощены, период будет продлен, а максимальная доля поддержки увеличена, что позволит значительно повысить гибкость. Условия приема заявок отдают приоритет инновационным решениям.

Подать заявку на поддержание пожилых людей на рынке труда могут как предприятия, некоммерческие организации, образовательные учреждения, так и государственные учреждения и учреждения местных самоуправлений.

Государственный центр опорных услуг начнет с начала июня принимать заявки на проекты по предоставлению услуг на рынке труда. Эти меры обойдутся в 1,16 миллионов евро и финансируются Европейским социальным фондом.

Согласно исследованию эстонской рабочей силы за 2019 год, уровень занятости среди людей в возрасте от 55 лет и старше в последнем квартале 2019 года составлял 53,5%, уровень занятости всего населения трудоспособного возраста был примерно на 16% выше (69,2%).

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