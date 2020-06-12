Новый план Еврокомиссии увеличит взнос Эстонии на 35 млн евро в год

"По предварительной оценке, взносы Эстонии в бюджет Евросоюза увеличится в период с 2028 по 2058 год на 35 миллионов евро, к которым добавятся проценты по кредиту (будут довольно низкими, т.к. кредит берётся на льготных условиях). Это означает, что ежегодный вклад Эстонии вырастет на 5%", — гласит пояснительная записка, объясняющая позицию правительства в отношении плана Еврокомиссии, который будет обсуждаться 19 июня на заседании Совета Европейского Союза.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, цель плана — как можно быстрее вывести европейскую экономику из кризиса таким образом, чтобы увеличить инвестиции в ”зеленую” и цифровую революцию и повысить способность Европы противостоять кризисам.

”Странам ЕС нужно быстро и решительно реагировать, чтобы влияние кризиса на экономику и, соответственно, на благосостояние людей было как можно меньшим, а восстановление — быстрым”, — сказал Ратас. ”Наша экономика настолько тесно связана с другими членами ЕС, что благосостояние людей зависит от того, как идут дела у всех нас. Чтобы у нас все было хорошо, все должно быть хорошо в Европе. Самые важные для эстонских предпринимателей рынки находятся в Европе. Поэтому методы оживления экономики Европы как напрямую, так и косвенно поддерживают эстонских предпринимателей и работников”, — сказал премьер-министр.