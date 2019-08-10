Новый план экономии почтового предприятия Omniva выведет из штата треть таллиннских курьеров

"Это предприятие, которое не заботится о своих людях, выбрасывая за борт очень опытных курьеров", - говорит один из сокращаемых работников, считающий оскорбительным то, что предприятию оказались не нужны их знания.

По его словам, Omniva решила сократить в таллиннском пункте десяток работников, чтобы передать большую часть услуг так называемым партнерам, где условия работы заметно хуже.

Операционный директор Omniva Кристи Унт говорит, что в таллиннском курьерском пункте фирма никогда не работала только собственными силами. Еще до реорганизации на партнерской зарплате было свыше 50 курьеров. По ее словам, определяющим стала цена предлагаемой партнерами услуги.

Если в июле в Таллинне в штате Omniva было 30 курьеров, то после сокращения их останется 19. Двое уволились ранее, так что в действительности сокращено будет 9 человек. По данным Унт, многие сокращаемые продолжат заниматься своей работой в штате партнеров.