Новый глава Союза работодателей — об иностранных рабочих: закручивание кранов ударит по местным

Аас поделился с журналистом своим мнением относительно иностранной рабочей силы. С одной стороны, необходимо упорядочить использование иностранной рабсилы.

”Предприниматели ждут, что рынок труда будет честен и открыт. Честным предпринимателям не по душе выстраивание сложных схем и действия в т.н. серой зоне. Направление — реализовать хотя бы нормальное регулирование польской арендной рабочей силы”.

По его словам, закручивание кранов иностранной рабочей силы вернутся к местным бумерангом. ”Если официальная квота полна ко 2 января, и рабочих рук в Эстонии нет — что делать предпринимателю? Если мы не позволяем, например, приезжать работникам сельского хозяйства или строителям с Украины, то пойдет вниз и эстонский экономический рост, потеряют и жители Эстонии”, — полагает он.

Под ударом окажутся сельские районы, где улучшение уровня жизни — и без того больная тема. ”Эстонские предприятия в сфере сельского хозяйства нуждаются в иностранной рабочей силе. Если ее нет — магазин закроется, и на селе станет меньше рабочих мест и для эстоноземельцев”, — отметил Аас.

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