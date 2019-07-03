Новый глава Nordica будет получать 15 000 евро в месяц. По сравнению с некоторыми его предшественниками это мало

”Не знаю, много это или мало, но о такой цифре мы договорились”, — ответил Кобин.

Издание отмечает, что глава Estonian Air Яан Палмер получал 21 000 евро, Теро Таскила и вовсе все 33 000.

”Это надо спросить у него [у Кобина], но я думаю, что это все-таки очень хорошая зарплата, если посмотреть на местный бизнес-ландшафт и те ожидания, которые мы имеем в отношении него…”, — продолжил Тийвель.

При этом выплата премий не исключается. ”С бонусами у нас дела обстоят так, как это предусмотрено законом. То есть совет имеет право за хорошую работу назначать бонусы в размере до четырех месячных окладов”, — добавил он.

Ранее Delfi писал, что председателем правления эстонского национального авиаперевозчика Nordica станет Гуннар Кобин. Его месячная брутто-зарплата составит 15 000 евро. Это на 5000 евро больше, чем у прежних руководителей Nordica Ханнеса Сарапуу и Яана Тамма.