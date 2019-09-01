Новый директор Maxima Eesti: эстонцев интересует скорость и главное - чтобы не сказать лишнего слова

"Логистически есть возможность помимо двух магазинов XXX Maxima в Таллинне и одного в Пярну открыть еще один такой же в Нарве или Тарту. Даже в Таллинне мог бы появился еще один большой магазин Maxima", - сказал он, хотя в данный момент планов строительства таких магазинов нет.

"Мы расширяемся по-умному, - говорит Волкас. - Одна возможность - строить новые магазины, но и у существующих торговых площадей есть потенциал. Нет смысла открывать магазины ради их числа. Вопрос не в количестве, а в качестве".

Предприниматель также сообщил, что в планах нет закрытия ни одного магазина, даже тех, где показатели слабые.

Ранее Волкас руководил сетью в Болгарии, и находит, что эта страна значительно отличается от Эстонии. Болгары покупают чаще на рынке, а эстонцы - в магазине. Болгары - балканский народ, им очень нравится в магазинах поговорить, чтобы их хорошо обслужили. Они хотят покупать у продавца, а не в кассе самообслуживания. Болгарам нравится сам процесс покупки, а эстонцев интересует быстрота и то, чтобы - ради Бога - им не пришлось произносить лишнее слово.

"Что меня удивляет в Эстонии, так это то число квадратных метров современной торговой площади на человека. В это трудно поверить, но в Эстонии очень конкурентный рынок, - признал руководитель местного отделения Maxima. "Конкуренция обостряется", - добавил он.

Говоря о скором приходе в Эстонии немецкой сети Lidl, Волкас обращает внимание на несомненный плюс своей сети, который заключается в том, что выбор промышленных товаров в ней намного шире: 5000 против 1500.

"Поскольку Lidl пока не присутствует в Эстонии, мы не можем сравнить цены, но в Болгарии Lidl далеко не считается лидером в ценах. В Болгарии вообще Maxima является ценовым лидером".